カップルユーチューバー「なこなこカップル」として活動していたインフルエンサーのなごみ（26）とこーくん（28）が5日、それぞれのインスタグラムのストーリーズを更新。離婚を発表した。なごみは「私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました」と報告。「これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝し