インフルエンサーのなごみ（26）が5日、自身のインスタグラムを更新し、こーくん（28）との離婚を発表した。【動画】TGCランウェイで公開プロポーズ＆キス…涙も見せたなこなこカップル2人は、YouTuber「なこなこカップル」として人気を集め、2024年3月の『東京ガールズコレクション』で公開プロポーズ。同年10月に結婚を発表。25年2月に「なこなこチャンネル」の活動を終了していた。■なごみ報告全文私たちは、夫婦で話し