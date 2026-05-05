第3打席で豪快2ラン【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、3試合ぶりとなる今季14号2ランを放った。両リーグトップに並ぶ一発でチームの勝利に大きく貢献。指揮官のウィル・ベナブル監督からも絶賛の言葉が送られている。豪快な一発で再び主役となった。2点をリードして迎えた4回の第3