ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が再びトップに並んだ。４日（日本時間５日）の敵地エンゼルス戦に「２番・一塁」で出場し、４回に一死一塁から相手右腕ソリアーノの１５８キロの速球をバックスクリーンまで運ぶ３試合ぶりの１４号２ラン。打球速度１７５・４キロ、飛距離１３０・７メートルの村上らしい豪快な一撃だった。続く６回には右越えの二塁打を放ち、８回にも中前打の好調ぶり。この時点で村上の安打数は３