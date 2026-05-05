4日の試合で単独三盗失敗…打席は4番のネビンだった■西武 10ー2 ソフトバンク（5日・ベルーナドーム）西武の新外国人選手が、日に日に存在感を増している。アレクサンダー・カナリオ外野手だ。25歳と若く、打率.230、1本塁打、13打点（5日試合前時点、以下同）の数字以上に、躍動感あふれる積極果敢なプレーでチームを活性化させている。一方、勢い余って“独りよがりな盗塁”も散見され、首脳陣が慎重に見守っている状況が続い