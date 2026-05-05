【モデルプレス＝2026/05/05】歌手でタレントの中川翔子が5月4日、自身のInstagramを更新。双子を同時に抱っこする様子を公開し、話題となっている。【写真】双子出産の41歳美人歌手「あっという間に大きく」息子2人を同時に抱っこ◆中川翔子、双子を同時に抱っこ中川は双子の息子たちの写真や、日常の様子などを投稿。「双子タンデム抱っこ！かなり重たくなってきたけどいつまでできるかなぁ！」とつづり、二人の息子たちを両腕で