2016年から本格的に開催されている、京都・北野天満宮での「KYOTO スポーツカー＆スーパーカー・ヘリテージ・ギャザリング（以下、SCHG）」が今年も開催された。北野天満宮の境内には至るところに神の使いである牛の像がみられるが、本殿にはめずらしい立ち牛の木彫刻がある。【画像】4台のミウラをはじめ、古今東西の名車が北野天満宮に80台以上集う（写真25点）その姿は、まさにランボルギーニのエンブレム。「牛とのご縁」とい