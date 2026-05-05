バターサンド専門店PRESS BUTTER SANDから、2026年6月1日（月）よりお中元や夏の贈り物にぴったりな季節限定ラインナップが登場します。人気のバターサンド詰合せはもちろん、爽やかなフルーツジュレや夏限定のアイスクリームセットまで、暑い季節にうれしい商品が勢ぞろい。感謝の気持ちを上品に届けたい方へ、この夏注目のギフトをご紹介します。 定番人気のバターサンド詰合せ 夏限定フレ