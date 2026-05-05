◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月5日バンテリンドーム）阪神は5日、中日戦のスタメンを発表し梅野隆太郎捕手（34）が先発出場する。梅野は3日の巨人戦（甲子園）で今季初スタメンを果たして、この日が2度目。巨人戦では才木とバッテリーを組み7回無失点の好投に導いた。