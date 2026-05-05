大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が5日、東京・両国国技館内の相撲教習所で行われた。初のカド番で臨む大関・安青錦（22＝安治川部屋）は小結・若隆景（31＝荒汐部屋）、幕内・若元春（32＝荒汐部屋）と連続で8番取って5勝3敗。一気に押し出す場面もあったが、若元春に攻め込まれ、力なく土俵を割るなど持ち味を発揮できず「普通です。良いところも良くないところも出た。調子を上げて