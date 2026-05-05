我那覇和樹のドーピング冤罪問題が大きく動いた2007年11月。再審の場を求めた関係者の願いは、Jリーグの“仲裁拒否”によって突然断ち切られた。その矢面に立った鬼武健二チェアマンは会見で「FIFAに申し立てるのがふさわしい」と説明したが、この発言には、ドーピング問題の最高責任者として看過できない重大な認識不足があった――。その裏で我那覇は、涙ながらに「今言わないと一生後悔する」と覚