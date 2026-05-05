「我那覇選手は誰がどう見ても真っ白です」――。2007年、Jリーグを揺るがせた川崎フロンターレ・我那覇和樹の“にんにく注射騒動”をめぐり、連絡協議会の会議室では、チームドクターたちがJリーグのドーピング裁定に真正面から異議を唱えていた。静かな怒りが充満するなか、議論はやがて平行線をたどっていく。そして、その背後にはFIFA、WADAの見解という“決定的な材料”も存在