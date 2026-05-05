米国男子ツアー「キャデラック選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。〈連続写真〉世界1位はなぜ曲がらないのか？答えは「ボールとの距離」だった今大会でシーズン2勝目を挙げたキャメロン・ヤング（米国）が360万ドル（約5億6500万円）を獲得。今季通算を1129万4670ドル（約17億7400万円）として、3位から1位に躍り出た。松山英樹は53位タイの賞金4万6000ドル（約722万円）を加算。ランキング20位をキープした。