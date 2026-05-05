気象台は、午後1時8分に、暴風警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 5日13:08時点宗谷地方では、5日夕方から5日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風警報【発表】5日夕方から5日夜遅くにかけて警戒風向南西・陸上最大風速