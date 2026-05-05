■MLBエンゼルス0ー6ホワイトソックス（日本時間5日、エンゼル・スタジアム）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのエンゼルス戦に“2番・一塁”で先発出場。4打数3安打1四球で今季4度目の3安打をマーク。第3打席では3試合ぶりの14号を放ち、Ａ.ジャッジ（33、ヤンキース）に追いつきリーグトップタイ、さらに28打点でこちらもトップタイとなり“二冠王”となった。チームもエンゼルスに勝利し、借金を1とした。2試合連続