障害者卓球（パラ卓球）の選手で、福岡市在住の立石アルファ裕一（ひろかず）さん（４２）が知識や経験を生かし、市内のリハビリテーション施設で卓球教室を開いている。小さな球を追う卓球は、軽い運動のほか動体視力などのトレーニングにもなり、高齢者らが楽しみながら頭や体を動かす機会となっている。（手嶋由梨）「ラケットにチョンとあてるだけで大丈夫です」４月中旬、「整形外科スポーツ・栄養クリニック」（福岡市