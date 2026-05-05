「エンゼルス０−６ホワイトソックス」（４日、アナハイム）ホワイトソックスがエンゼルスに快勝し、首位と０・５ゲーム差に迫った。村上宗隆内野手はＭＬＢキングタイに並ぶ１４号２ランを放つなど、４打数３安打２打点で今季４度目の１試合３安打をマークした。衝撃の場面が訪れたのは四回の第３打席だった。カウント２−２からソリアーノが５球目を投じる直前、打席で目の前を飛んでいた虫をバットで振り払った。視界をク