【その他の画像・動画等を元記事で観る】全員が楽曲制作に携わるなど、個性豊かな5人の異才達からなる、日本を代表する唯一無二のロックバンド・ユニコーン。2027年にデビュー40周年を迎える彼らの新曲「クレナイノハ」が、TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」のオープニング主題歌に決定。また、新曲「クレナイノハ」が使用された本アニメのPV第三弾も公開された！「片田舎のおっさん、剣聖になる」とは、著者・佐賀崎し