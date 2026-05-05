【リアルタイム交通情報】5月5日（午後0時20分現在）の関東エリア渋滞・事故情報 現在、関東エリアの高速道路で発生している実際の渋滞と事故に関する情報をお伝えします。特に東名高速での車両火災や、10kmを超える激しい渋滞が発生している路線があるため、通行中・通行予定の方は最新の状況にご注意ください。 📍 東名・中央道・圏央道・神奈川エリア 東名高速（上り）で車両火災等の事故が発生しています。また、東