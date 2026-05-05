メ～テレ（名古屋テレビ） ゴールデンウィークは終盤となり、ふるさとなどで過ごした人たちのUターンラッシュが、ピークを迎えています。 東海道新幹線の「のぞみ」は、6日までのゴールデンウィーク期間中、全席指定席となっていて、上りは5日が予約のピークとなっています。 JR名古屋駅の東海道新幹線のホームでは、大きなキャリーケースやお土産