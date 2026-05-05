コラボ商品「ヤドンのおんまい」個包装パッケージ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です 高松市の菓子店ルーヴは、ポケモンのキャラクターで「うどん県PR団」のヤドンとコラボした商品「ヤドンのおんまい」を発売。4月下旬からは高松空港やJR