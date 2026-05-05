今日5日の近畿は、すっきり晴れる所が多く、紫外線は「非常に強い」でしょう。明日6日は雲が増えますが、それでも紫外線は「やや強い」予想で、汗ばむ暑さとなる見込みです。5月の紫外線は8月の約80%もの強さがあるため、うっかり日焼けしないよう対策を万全にして、屋外のレジャーをお楽しみください。今日5日の近畿は初夏の陽気紫外線対策を万全に今日5日昼前後の近畿は、高気圧に覆われてすっきりと晴れている所が多くなって