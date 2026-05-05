◆米大リーグエンゼルス０―６ホワイトソックス（４日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が４日（日本時間５日）、敵地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。再びメジャートップに立つ１４号２ランを含むメジャー移籍後最多タイの３安打をマークし、チームの連敗阻止に大きく貢献した。３試合ぶりの一発が飛び出したのは、２点リードの４回１死一塁で迎え