止まらないおいしさ！壺にらレシピ4選 今が旬のにらを使った簡単おつまみをご紹介します。ラーメン屋でもよく見かかる「壺にら」は、作り方がとっても簡単！味付けを変えながらいろいろ楽しめるんです。 ピリ辛の中華風ににんにくを効かせて柚子を加えてさっぱりとオイスターソースでコク旨ストックしておきたい！アレンジ自在の壺にら にらを切って、混ぜた調味液と合わせて数時間おくだけ。とっても簡単な壺にらは、お酒のお