NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。オリックスは郄島泰都投手を抹消しました。郄島投手は2023年ドラフト5位で入団した3年目右腕。今季開幕ローテーションをつかみ、ここまで5試合に登板し、3勝(0敗)、防御率2.30と安定した投球を続けていました。前日4日のロッテ戦でも、7回被安打5の無失点で自身3連勝。再登録は5月15日以降に可能となります。