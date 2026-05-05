モデルで女優の川原亜矢子（55）が5日、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真を披露した。先月19日の投稿で、アメリカでの旅先ショットを動画で公開。その後「ルート66の旅スタート」と、大陸横断のドライブ旅を楽しむ様子をつづっていた。この日は「イリノイ州スプリングフィールド」と書き出し、“アメリカンドック発祥の地”での写真をアップ。「アメリカではコーンドックという名称です」などの解説とともに、発