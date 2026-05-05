ベトナムとオーストラリアにおける一連の外遊日程を終え、高市総理大臣は5日午前、帰国の途につきました。高市総理は日本時間の5日午前10時ごろ、オーストラリアの首都キャンベラを出発しました。高市総理は4日、アルバニージー首相と会談し、経済的威圧を強める中国を念頭に「重要鉱物などの供給網に重大な悪影響を及ぼしうる輸出規制に強い懸念を表明する」などとした共同宣言を発表しました。また、オーストラリアに先立ち訪れ