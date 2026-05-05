◇ア・リーグホワイトソックス6−0エンゼルス（2026年5月4日アナハイム）敵地で「村上劇場」が披露された。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が4日（日本時間5日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4回に両リーグトップタイとなる3戦ぶりの中越え2ランをマークした。そして続く6回の次打席で自身メジャー初となる右翼線二塁打。これまで過去34戦で長打は本塁打のみで、二塁打、三塁打はなく背番号5に「