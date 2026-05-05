クマ5日午前8時15分ごろ、秋田県由利本荘市東由利法内の田んぼで、見回りをしていた農業の男性（48）がクマ1頭に襲われた。男性は顔と右腕を引っかかれたが、搬送時に意識はあったという。由利本荘署によると、クマは体長約1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後、その場を去った。