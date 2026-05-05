ゴールデンウィークもあと2日となりました。期間中、ふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。新幹線では5日、上りがUターンのピークを迎え、JR各社によりますと、全席指定席となっていた東海道新幹線「のぞみ」の午後の上りの予約はほぼ満席となっています。新大阪駅からの出発客は「大阪のおじいちゃん、おばあちゃんに会いに来て、公園でなんかご飯たべたりとかした。ずっといたいなって思っ