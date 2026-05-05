麻婆ちくわ【画像で見る】ごはんが進む中華料理をアレンジ「麻婆ちくわ」さまざまな料理に使えて便利なちくわ。和食だけでなく、中華風にアレンジしてもおいしくいただくことができます！ご紹介する麻婆アレンジは、ひき肉を使わずにちくわで作るので、油分が少なくさっぱりとした味わいに。豆腐との相性もバッチリです！＊＊＊■麻婆ちくわ人気おかずをちくわであっさり手軽にちくわが活躍！ボリュームおかず【材料】(2人分)