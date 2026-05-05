尿検査のpHとは？メディカルドック監修医が、pHの数値から何がわかるのか、数値が高い・低い場合に疑われる原因や、正常に保つための過ごし方について解説します。 監修医師：杉本 大（医師）杏林大学医学部卒業後、河北総合病院で初期研修。その後は市中病院で、消化器内科及び一般内科、プライマリケアまで幅広く診療・内視鏡検査など行なっています。 日本内科学会認定医・専門医、消化器病学会専門医、消化器内視鏡学会