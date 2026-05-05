酸味のきいた「甘酢炒め」と地味深い「スープ煮」でキャベツを味わい尽くす！【写真を見る】バリエいろいろ！ 旬のキャベツをたっぷり楽しむ絶品おかず葉がやわらかくて甘みのある春キャベツは生食向きといわれますが、火を通してさらに甘みを引き出す食べ方も断然おすすめ。さっと炒めてもよし、芯までとろりと煮てもよし。どんな調理法でもおいしく仕上がる「万能選手」です。今回はとり肉と合わせて「甘酢炒め」と「和風スープ