【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYDEが本日5月5日・24時24分放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に出演する。 ■「死ぬまで歌う仕事をやると思う」レジェンド･HYDEが覚悟を語る！ 日本のロックシーンの最前線を走り続けるロックバンド、L’Arc～en～Cielのボーカリストにして、今年ソロデビュー25周年を迎えるHYDE。番組では今なお自身の歌声と向き合い、