金・原油相場はイラン戦争次第となる見通しである。対立激化なら供給不安から原油が上昇し、リスク回避の動きで金が下落する。停戦合意期待が高まれば原油が下落し、リスク回避一服により金が上昇するという動きになりやすい。ただ、イラン戦争は3月の軍事施設への爆撃や要人排除などの直接攻撃から4月の停戦協議決裂をきっかけに米軍の海上封鎖に転じ、イランのホルムズ海峡封鎖と合わせて各国経済がどこまで耐えられるかという