NIB主催の「DEJIMA博」と「こどもでじまはく」は5日も、多くの家族連れでにぎわっています。 DEJIMA博のメイン会場「長崎水辺の森公園」では、5日も長崎初上陸のご当地グルメやスイーツを求める人々で賑わっています。 そこへ登場したのは、アニメ「ポケットモンスター」の人気キャラクター『キャプテンピカチュウ』です。 愛嬌たっぷりに、会場を訪れた子どもたちと記念撮影をしました。 （