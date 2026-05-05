◇プロ野球セ・リーグヤクルト5−1巨人（5月4日、東京ドーム）4月21日に試合前練習で脳しんとうなどを負ってから、13日ぶりに1軍に帰ってきた巨人の泉口友汰選手。3番ショートでスタメン出場となりましたが、第1打席でいきなり奥川恭伸投手からレフト前へのヒットを放つなど、ブランクがあったことを感じさせない試合となりました。「また野球ができてよかったです」と語った泉口選手。ファンからおくられた一際大きな声援に感謝