女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が6日、第28話が放送される。コレラの感染者を看護する模擬授業が行われる。りん（見上）は過去を思い出すが、その様子を見たバーンズ（エマ・ハワード）は、りんに厳しい一言を言い放つ。授業の後、直美（上坂）と話す中で、りんは看護について改めて考え、翌日の授業に臨む。吉澤智子氏が脚本