フリーアナウンサーで気象予報士の根本美緒（47）が5日、自身のインスタグラムを更新。息子と作り上げた折り紙兜を披露した。「こどもの日今年の飾りはこの息子の折り紙兜」とつづり、折り紙とは思えない立派な兜の写真を公開した。「ある時、飾り棚に飾っていた写真や香りのものがすべて床に置かれており、ちゃっかり自分のメダルやら盾に変わっているではないですかその真ん中にこの兜が君臨しておりました」とづづり