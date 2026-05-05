長野県警飯田署によると5日、同県阿智村の住宅で成人女性1人と子ども2人の遺体が見つかった。午前3時過ぎに、この住宅に住む10代男性が「母親から暴力を受けた」と交番に届け出ており、県警は、遺体は母子とみて詳しく調べている。