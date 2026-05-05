名古屋テレビ放送の尾形杏奈アナウンサー（２７）が２７歳の誕生日を迎えたことを報告。陸上選手の夫・吉居大和との仲睦まじい姿を公開した。「今日は夫がケーキを作ってくれました」とつづり、ケーキを手に笑顔の夫婦ショットなどを公開した。コメント欄などでは「旦那さん凄すぎる」、「ケーキ作るってスゴイ。しかも上手やな」、「お二人のアツアツぶりに師匠の『あまーい♥』が聞こえてくるようです」、「凄すぎクオ