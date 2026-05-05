劇団「はーとふるはんど」の舞台「櫻の國の傳説」が5日、東京・渋谷の伝承ホールで初日を迎えた。1945年（昭20）3月の第2世界大戦下の東京・向島。養護施設でもある友愛病院の女医、京子（高峰華）は、父で院長の圭一郎（原田大二郎）たちと共に障がいのある青年たちを守って生きていた。兵役につけない彼らではあったが「お国のために役に立つ」と防空演習に励んでいた。だが、そんな彼らにも戦禍はいや応なしに迫っていく。出演