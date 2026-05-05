Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スニーカーのフィット感を高めるためにはしっかりと靴紐を締めるのが一般的。でも荷物を持っているときや急いでいるときは面倒ですよね。そんな不便を解消しようと生まれたのが、ダイヤル式スニーカー「EAZYK（イージーケー）」。 かかとに内蔵されたローラーを滑らせるだけでワイヤー