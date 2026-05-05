【モデルプレス＝2026/05/05】女優の中村ゆりが5月4日、自身のInstagramを更新。いただき物の食材を使った手料理の数々を公開し、反響を呼んでいる。【写真】中村ゆり、刺身や和え物…ズラリと並んだ手料理◆中村ゆり、いただき物使った手料理公開中村は、「友人との物々交換で出来ている我が家の食卓」とつづり、数々の手料理を投稿。友人が掘ってきてくれた筍を使った煮物や、親友の子供が潮干狩りで取ってきたという蛤とアサリ