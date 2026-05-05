【モデルプレス＝2026/05/05】「JAPAN JAM 2026」（5月2日〜5日／千葉市蘇我スポーツ公園）の3日目が中止となることが、当日の4日に発表された。出演予定だった5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の練習室からライブ配信を行い、注目が集まっている。【写真】ILLIT、CUTIE STREET練習室でのショット◆ILLIT、CUTIE STREETに感謝強風の影響でイベントが当日