欲しいものが次々と溢れ出す息子に対し、「特にない」と悩んでしまう高学年の娘。イベントのたびに保留になっていた娘のプレゼント問題を救ったのは、「お友だちの意外な誕生日の過ごし方」で……？ 友人が体験談を語ってくれました。 対照的なきょうだい わが家には2人の子どもがいますが、2人とももう小学校高学年。 この年ごろになると、毎年の誕生日プレゼント選びは悩みのタネです。 息子と娘のタイプは真逆。息子