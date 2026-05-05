お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春(50)が1日、自身のインスタグラムを更新し、妻の藤本美貴(41)の部屋着姿を公開した。藤本はまさに笑顔一杯でファンから「愛が溢れてる」などとコメントが届いている。 【写真】部屋着のミキティなんて見たことない!それでも可愛い! 庄司は「#俺の女」とハッシュタグを付けて投稿。「メイクしてるけど部屋着」とコメントした。藤本はハローキティのイラストが入った服を着て、幸せそう