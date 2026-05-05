タレントの中村静香(37)が5日、自身のインスタグラムを更新。釣り上げた巨大なマダイを披露した。 【写真】これはお見事！この先の仕事の幅も広がる!? NHKのBS番組「釣りびと万歳」で長崎県五島灘を訪れ、「途中80cmのマダイも釣れたよ (通常は30～40cmですか?) 予想不能な出会いにワクワク」などと釣果があったことをSNSで報告していたが、3日の初回放送を経て画像を公開した。 中村が釣り上げたのは、自分の顔よ