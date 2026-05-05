お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が５日、妻でタレントの渡辺満里奈との結婚記念日を迎えたことを自身のインスタグラムで報告した。「今日５月５日は２１周年結婚記念日です」と書き出すと、続けて「いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝ですこれからもよろしくねいつもありがとう応援して下さってる皆様もこれからもよろしくお願い致します」と妻への感謝をつづった。さらにタキシー