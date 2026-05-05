◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(現地4日、ロンドン)卓球の世界選手権(団体戦)は現地4日、決勝トーナメント初日を迎えました。今大会は、ステージ1がA、Bに分かれて開催。Aでは各4チーム2組に分かれて、総当たり戦でシード順を決めます。この8チームはすでにステージ2のトーナメント進出が決まっています。Bでは56チームが4チームずつ14組に分かれて総当たり戦を実施。トーナメント戦に進む24チームが決まりました。試合はシングルス